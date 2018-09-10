Завершение строительства обхода п. Куеда позволит обеспечить проезд транзитного транспорта в обход поселка

19:53 | 12.09.2018

В Пермском крае продолжается строительство важного объекта транспортной инфраструктуры – дороги «Обход п. Куеда».



По данным министерства транспорта Пермского края, на сегодняшний день на объекте подрядчиком выполнены работы по разработке выемки (90%), возведению насыпи, переустройству газопровода, монтажу трубы из гофрированного металла.



В процессе строительства подрядчику предстоит провести значительные работы по переустройству объектов инженерной инфраструктуры различных хозяйствующих субъектов.



Кроме того, на объекте будет произведено устройство морозозащитного, дренирующего слоя, верхнего слоя покрытия, устройство и укрепление обочин.



В месте пересечения железнодорожного полотна будет построен путепровод протяженностью около 79 м. Также будут сооружены устройства для отвода и сброса воды с проезжей части, установлены 122 дорожных знака, 270 пластиковых сигнальных столбиков, ограждения.



Новая дорога обеспечит пропуск транзитного транспорта в обход поселка Куеда. Кроме того, новый путепровод пройдет над железнодорожной линией Казань – Екатеринбург. Таким образом будут обеспечены безопасность и непрерывность движения.



Отметим, ранее глава региона Максим Решетников заявлял, что для развития Пермского края и организации безопасного дорожного движения в регионе нужны качественные дороги. В связи с этим с 2017 года в дорожную отрасль Прикамья направляются беспрецедентные суммы. В прошлом году инвестиции в дорожную отрасль составили порядка 12 млрд рублей, в текущем году объем финансирования сохраняется – в строительство, ремонт и реконструкцию дорог предполагается вложить более 11 млрд рублей.