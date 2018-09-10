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Пермь: новости дня


18:04 | 12.09.2018

Новым начальником Управления Минюста России по Пермскому краю назначена Ирина Дядичева

Сегодня, 12 сентября, начальник Главного управления Минюста по Нижегородской области Сергей Быстревский представил правительству Пермского края нового начальника Управления Министерства юстиции России по Пермскому краю. В эту должность с 11 сентября вступила Ирина Александровна Дядичева.

Начальник Главного управления Минюста по Нижегородской области Сергей Быстревский зачитал приказ Министерства юстиции России и вручил Ирине Дядичевой служебное удостоверение.

Также Сергей Быстревский добавил, что Ирина Дядичева состоит на государственной службе уже 16 лет, 12 из которых работает в системе Минюста. Прошла путь от специалиста до руководителя, имеет ведомственные награды и за время службы зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, ряд направлений деятельности Минюста сегодня имеют особую важность и для края, и для муниципалитетов. «Это вопросы, связанные с регистрацией уставов «новых» городских округов, вступивших в объединительные процессы в этом году, — обозначил Максим Решетников. — А также вопросы ведения контроля региональных и муниципальных правовых нормативных актов, это обучение юридических служб исполнительных органов госвласти и органов местного самоуправления, а также вопросы оказания бесплатной юридической помощи».

© «Вечерние Ведомости»

 


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