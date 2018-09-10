Новым начальником Управления Минюста России по Пермскому краю назначена Ирина Дядичева

18:04 | 12.09.2018

Сегодня, 12 сентября, начальник Главного управления Минюста по Нижегородской области Сергей Быстревский представил правительству Пермского края нового начальника Управления Министерства юстиции России по Пермскому краю. В эту должность с 11 сентября вступила Ирина Александровна Дядичева.



Начальник Главного управления Минюста по Нижегородской области Сергей Быстревский зачитал приказ Министерства юстиции России и вручил Ирине Дядичевой служебное удостоверение.



Также Сергей Быстревский добавил, что Ирина Дядичева состоит на государственной службе уже 16 лет, 12 из которых работает в системе Минюста. Прошла путь от специалиста до руководителя, имеет ведомственные награды и за время службы зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны.



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, ряд направлений деятельности Минюста сегодня имеют особую важность и для края, и для муниципалитетов. «Это вопросы, связанные с регистрацией уставов «новых» городских округов, вступивших в объединительные процессы в этом году, — обозначил Максим Решетников. — А также вопросы ведения контроля региональных и муниципальных правовых нормативных актов, это обучение юридических служб исполнительных органов госвласти и органов местного самоуправления, а также вопросы оказания бесплатной юридической помощи».