В Перми откроют 7 новых детских садов и 9 школ

17:28 | 12.09.2018

В администрации города состоялось обсуждение проектов муниципальных программ функционально-целевого блока «Социальная сфера» на период 2019–2023 годов.



На заседании круглого стола начальник городского департамента образования Людмила Серикова рассказала о планируемых результатах реализации муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций Перми». Она подчеркнула, что в период с 2019 по 2022 год на территории города появятся еще 7 дошкольных образовательных учреждений, общее количество мест в них составит 1835.



Также в плановом периоде до 2023 года свои двери для 8601 ребенка откроют 9 образовательных учреждений в разных районах города, в том числе обновленные после реконструкции здания школы № 93 и гимназии № 17. Кроме того, в указанный период капитальный ремонт проведут в 12 детских садах и школах. В рамках программы будут реконструированы детско-юношеский центр им. Василия Соломина и ледовая арена «Здоровье», в 2019 и 2020 году соответственно.



Начальник департамента социальной политики администрации Перми Юлия Овсянникова представила проект муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города». Так, в плановом периоде сохраняются все дополнительные меры социальной помощи и поддержки, в их числе адресная помощь, ежемесячные выплаты за проезд для проведения гемодиализа, ежемесячные выплаты студентам или учащимся, имеющим детей до 1,5 года, а также единовременная выплата при рождении троих или более детей одновременно.



Кроме того, она подчеркнула, что мероприятия, направленные на создание в городе среды, благоприятной для детей и семей с детьми, являются особенностью города. Так, реализация городской инициативы «Город — детям! Дети — городу!» состоит из двух направлений: деятельность городского совета старшеклассников и ежегодное проведение 75 мероприятий.



Как отметила Юлия Овсянникова, в настоящее время одна из главных задач — увеличить долю детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, а также способствовать их максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности.



Кроме того, планируется ежегодная организация отдыха около 10 тысяч детей в лагерях досуга и отдыха и лагерях палаточного типа.



Председатель комитета по физической культуре и спорту презентовал проект муниципальной программы, направленный на развитие сферы в 2019–2023 годах. Согласно документу, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города возрастет с 39 до 52 %. В результате реализации программы планируется строительство спортивной базы «Летающий лыжник», приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, расположенного по адресу: улица Транспортная, 7, строительство плавательного бассейна (улица Гашкова, 20а) и строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: улица Веденеева, 25.



Кроме того, ежегодно будут обустраиваться 6 плоскостных спортивных сооружений.



Муниципальные программы будут утверждены отдельными постановлениями администрации города в срок до 20 октября.