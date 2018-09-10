В Перми состоится лекция об алкоголе

16:29 | 12.09.2018

Сегодня, 12 сентября, в 18:30, в «Лето-парке» на эспланаде, в шатре «Центр событий», состоится лекция «Мифы про алкоголь», которую прочтет руководитель центра здоровья Центра медицинской профилактики Наталья Бабина.



Правда ли, что в малых количествах алкоголь безвреден? Является ли алкоголь действенным средством лечения от гриппа и простуды? Ежедневное употребление пары бокалов вина не грозит алкоголизмом? Наталья Бабина развеет самые распространенные мифы про алкоголь, расскажет о том, что такое тест AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), и даст рекомендации, куда обратиться в случае обнаружения у себя пагубной зависимости.



Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню трезвости (11 сентября).