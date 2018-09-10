Полицейские обнаружили в лесу пропавшую 64-летнюю жительницу Прикамья

14:09 | 12.09.2018

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, 9 сентября около 22:00 в дежурную часть полиции Нытвы обратился пожилой мужчина. Он рассказал, что в лесу пропала его жена. Днем они вместе собирали грибы. В какой-то момент он потерял ее из виду, начал звать, но не слышал ответа. Они созвонились по сотовому телефону, супруга не смогла пояснить, в какой части леса она находится. Мужчина обратился за помощью в поиске близкого человека в полицию.



На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские находились на связи с пенсионеркой, рекомендовали воздержаться от других звонков, чтобы сохранить заряд батареи. Включали световой и звуковой сигналы спецтранспорта, прочесывали лес. В какой-то момент по телефону она сообщила, что слышит звуки. Однако определить, откуда они доносятся, так и не смогла. Усугубляло положение значительное понижение температуры воздуха и то, что ей в любой момент могла понадобиться медицинская помощь.



Обнаружить потерявшуюся удалось утром следующего дня. Уставшую пенсионерку полицейские тут же доставили домой. В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.



Краевое МВД напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности. Прежде всего, нужно сообщить о своих планах родственникам или знакомым, указав маршрут и место предполагаемого пребывания, договориться о контрольных звонках и времени возвращения. Одеваться нужно по погоде с учетом ее возможного ухудшения. Взять с собой небольшой запас продуктов, воды, лекарства, если они употребляются постоянно. Не заходить вглубь незнакомой местности или хотя бы оставлять на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту. Связаться со службами экстренной помощи «112» можно даже в том случае, если на счету сотового нулевой баланс.