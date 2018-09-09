Спрямлять шоссе Космонавтов будет пермский подрядчик

17:45 | 11.09.2018

Выполнять работы по реконструкции участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино (1-й этап) будет пермский подрядчик.



Аукцион в электронной форме на выбор подрядчика был признан несостоявшимся в связи с принятием решения о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, только одной заявки на участие в аукционе в электронной форме.



Соответствующая всем требованиям заявка поступила от ООО «Асфальтобетонный завод № 1» (АБЗ № 1).



11 сентября заказчик — КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края — заключил договор на выполнение работ с ООО «АБЗ № 1». Сумма договора — 288 325 249,40 руб.



Подрядчик начинает на объекте геодезические работы. Реконструкция подразумевает спрямление четырех участков шоссе Космонавтов. Работы должны завершиться во втором квартале 2019 года.