Задолженность по зарплате на предприятиях Прикамья снизилась почти наполовину

17:36 | 11.09.2018

По данным на 1 сентября, объем задолженности по заработной плате в регионе снизился на 49,6 % (по отношению к предыдущему месяцу). На отчетную дату сумма долга составила 12,1 млн рублей.



Как поясняют специалисты министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, снижение задолженности стало возможным благодаря совместным действиям, предпринятым региональными властями, контрольно-надзорными и правоохранительными органами, органами местного самоуправления и руководством организаций-должников.



«Вопросы погашения задолженности по заработной плате и ее недопущения являются приоритетными направлениями деятельности правительства края. Предприятия-должники регулярно рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности в Пермском крае, муниципальных МВК, действующих в муниципальных образованиях края, заседаниях ранее созданных коллегиальных органов, в полномочия которых данный функционал включен дополнительно, а также на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае, муниципальных трехсторонних комиссий», — отмечают в ведомстве.



Отметим также, что в результате проводимой в Пермском крае профилактической работы на производствах региона снизился смертельный и тяжелый травматизм.



По данным Государственной инспекции труда в Пермском крае, за 8 месяцев текущего года в организациях края зарегистрировано на 32 % меньше случаев со смертельным исходом, чем за аналогичный период 2017 года. Производственный травматизм с тяжелым исходом снизился на 7 %. Напомним, по итогам первого полугодия травматизм на региональных предприятиях сократился на 13,7 %. В целях сохранения жизни и здоровья работников в регионе осуществляется комплекс мер, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников и создание максимально безопасных условий труда на рабочих местах.