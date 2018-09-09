В столице Прикамья выберут «бабушку года»

11:57 | 11.09.2018

Заявки на участие в шоу-конкурсе красоты, таланта и доброты «Бабушка года — 2018» принимаются до 15 сентября, финальное шоу состоится 28 октября.



Финальное шоу во Дворце культуры «Искра» откроет дефиле «Деревенский хайп». В качестве «визитки» каждая конкурсантка расскажет о самом ярком и запоминающемся событии своей жизни. Также зрители увидят творческий конкурс «Жгу, не могу!», закроется шоу дефиле «Светский раут», на котором участницы продемонстрируют молодежную одежду.



Жюри конкурса будет оценивать творческие способности и таланты, эрудицию, коммуникабельность, оригинальность выступления участниц конкурса.



Победительницей станет бабушка, набравшая наибольшее количество баллов по каждому испытанию. Участницу, завоевавшую титул «Бабушка года», наградят короной, титульной лентой и ценным призом. Другие конкурсантки получат наградные ленты, подарки и дипломы.



Заявки (gorodperm.ru/upload/news/2018/08/Zajavka_babushka_goda.docx) принимаются до 15 сентября по адресу: ул. Академика Веденеева, 54, офис 205, или по электронной почте: mb.dkiskra@yandex.ru. Телефон для справок: 284-43-66.



С положением о шоу-конкурсе «Бабушка года — 2018» можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/upload/news/2018/08/Polozhenije_babushka_goda.docx.



Организаторы мероприятия: администрация Орджоникидзевского района Перми и Дворец культуры «Искра».