Пермяки могут проголосовать за оформление городских автобусов

17:10 | 10.09.2018

С 10 сентября для жителей Перми на портале «Управляем вместе» открыто голосование за оформление кузовов пермских автобусов.



Пермяки могут выбрать цвет наружного окрашивания. Так, среди вариантов представлены красный, синий и желтый. Также пермяки смогут проголосовать за наличие символических элементов и предложить свои варианты наполнения салона.



Кроме того, жители Перми смогут ознакомиться с информацией о новой транспортной модели. Проголосовать можно на permkrai.ru/program/votings?group_id=96 в течение трех недель. Голосование планируется до 30 сентября включительно.



Напоминаем, интерактивные сервисы доступны для зарегистрированных пользователей портала.