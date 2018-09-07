Концертный сезон Пермской филармонии откроется ораторией Генделя «Соломон»

13:02 | 10.09.2018

Пермская филармония откроет 83-й концертный сезон ораторией Генделя «Соломон» в исполнении Кёльнской академии на аутентичных инструментах. Это произойдет 7 октября в 19:00.



Пермскую премьеру оратории-утопии для солистов, хора и оркестра на цене Большого зала филармонии в рамках фестиваля «Симфонический Олимп» представят оркестр, хор и всемирно известные солисты Die Kölner Akademie («Кёльн Академия»), которые впервые посетят Пермь. Художественный руководитель и дирижер — знаток барочной музыки Майкл Уиленс. Играть музыканты будут на уникальных старинных инструментах.



Георг Фридрих Гендель — один из великих композиторов эпохи барокко. Его оперное творчество очень велико, однако и среди ораториальных произведений можно отметить немало превосходных. Среди лучших ораторий-утопий особо выделяется «Соломон». Ее Гендель написал в 1748 году — то есть уже на склоне жизни (которой оставалось чуть больше десяти лет) и почти в финале своего грандиозного многолетнего эксперимента по созданию английской оратории. Первое исполнение сочинения состоялось 17 марта 1749 года в Королевском театре в Лондоне. В главной партии пела Катерина Галли (Caterina Galli).



Музыкальный образ царства-утопии развернут в трех планах, которым соответствуют и три части оратории: брак, семья; правосудие; строительство. Ветхозаветный царь Соломон — главный герой оратории — построил храм, удачно женился и впечатлил царицу Савскую своей роскошью и мудростью. Центральный эпизод произведения — знаменитое «соломоново решение» по делу о двух женщинах, не поделивших ребенка, — обрамлен двумя статичными картинами благополучия израильского царя. Что же касается части музыкальных красот, то сильные в техническом и мелодическом плане арии и речитативы делают ораторию подлинным шедевром. Кроме того, в оратории Генделя представлены прекрасные дуэты и терцетто. Они наполнены высоким, духовным смыслом. Борьба двух и трех голосов у Генделя показана настолько выразительно, что создается впечатление прослушивания высокой фуги. Возвышенная, патетическая страсть, которой проникнута оратория, заставляет слушателя погрузиться в мир музыки Генделя, в мир музыки барокко.



Представит «Соломона» «Кёльнская академия» — уникальный ансамбль музыкантов и хора из Кёльна, исполняющий произведения XVII–XXI веков на аутентичных инструментах при участии всемирно известных приглашенных солистов.



Ансамбль стремится выразить оригинальный замысел композитора, используя «уртексты» — оригинальные нотные записи произведения, сделанные самим автором, а также следуя старинным исполнительским канонам и подбирая строго необходимое число музыкантов для каждого произведения. Критики называют их выступления «выдающимися» и «первоклассными».