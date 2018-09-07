В середине недели в Перми потеплеет

12:45 | 10.09.2018

Сейчас в столице Прикамья 10 градусов, солнечно. Сегодня, 10 сентября, температура воздуха в Перми не поднимется выше 13°C, ночью – около 3°C.



Завтра будет до 16°C, в среду, 12 сентября, воздух прогреется до 18°C. В четверг ожидаются дожди и сильный ветер, столбик термометра покажет около 16°C. В пятницу будет около 15°C. В субботу начнется похолодание.