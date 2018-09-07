На Пермском международном марафоне финишировали участники забегов на длинные дистанции

14:45 | 9.09.2018

Сегодня, 9 сентября, в Перми проходит международный марафон. Первый старт на длинные дистанции (10, 21 и 42 км) был дан в 9 утра. Сейчас спортсмены уже пересекли финишную черту.



Всем участникам марафона, преодолевшим установленные дистанции, вручаются медали. Свою медаль за участие в Пермском международном марафоне также получил губернатор Пермского края Максим Решетников. «Бежал сегодня 10 км, дистанция не самая простая: на ней два больших подъема. Но атмосфера очень классная, болельщики всех поддерживают, - поделился впечатлениями Максим Решетников. – Для себя я ставил три задачи: пробежать, не переходить на шаг, уложиться в 1.15-1.20 час. Все три задачи выполнил».



Результаты марафона, по информации организаторов, будут известны не позднее 15 сентября.



Также губернатор отдельно остановился на организации. По его словам, в этом году Пермский марафон посетило много экспертов и гостей из других стран и регионов, все они отмечают грамотную организацию столь массового мероприятия.



К проведению марафона сегодня привлечено 250 волонтеров, 80 спортивных судей, 6 бригад скорой медицинской помощи и 2 бригады городской службы спасения.



Безопасность в день марафона, без учета сил полиции, помогают обеспечить порядка 1250 человек. Среди них сотрудники частных охранных организаций, курсанты Пермского военного института Нацгвардии, Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний России и Управления службы судебных приставов по Пермскому краю.



Старт массовому забегу для детей и для взрослых на 3 км был дан в 14.00.



Отметим, на разные дистанции II Пермского международного марафона зарегистрировалось более 8 тысяч участников из 16 стран мира: на марафонскую дистанцию – 630 человек; на полумарафон – 1 140 человек; на дистанцию 10 км – 2 215 человек; на самый массовый забег в 3 км – 3 985 человек. Еще 30 человек зарегистрировались на заезд на колясках длиной 200 м.