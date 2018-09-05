Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» посетило почти 130 тысяч школьников

14:42 | 7.09.2018

С момента открытия исторического парка «Россия — моя история. Пермский край» его экспозиции посетили более 127 тысяч ребят в возрасте до 17 лет, сообщает министерство культуры Пермского края. Большой интерес юных пермяков вызывает уникальная программа «День в Историческом парке»: интересные и познавательные мероприятия для школьников разного возраста, которые проводятся в течение одного дня на разных площадках — экспозициях, лектории, зоне отдыха.



С выставками филиала исторического парка в Перми и временем его работы можно ознакомиться на museum.perm.ru/filiali/myhistoryperm.



Всего мультимедийные исторические парки «Россия — моя история» в 16 регионах страны посетили почти 1,5 миллиона школьников. Это порядка 10 % учащихся России. Такой результат достигнут благодаря совместным проектам исторических парков с Министерством просвещения РФ и региональными департаментами образования.



В среднем 60 тысяч российских классов стали участниками просветительских проектов по истории Отечества, организованных на базе обязательного и факультативного образования за 2 года работы программы. Для многих выпускников посещение исторических парков в Екатеринбурге, Казани, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске, Якутске, Волгограде стало хорошей подготовкой к сдаче квалификационных экзаменов по истории перед поступлением в вузы.



«Новый учебный год каждый из парков начинает с расширения экскурсионных программ, и в этом году общий список пополнится двумя десятками тематических экскурсий для школьников. В рамках общеобразовательной программы они узнают, например, о том, какие великие битвы решили судьбу российского государства в эпоху Рюриковичей или как проходили уроки в дореволюционных школах. Спектр заявленных тем широк и представлен в соответствии со спецификой истории региона. Это поможет нашим посетителям-школьникам не только лучше воспринимать обязательную школьную программу по истории, но и дополнить ее интересными фактами из истории материальной культуры», — отметил руководитель проекта «Россия — моя история» Иван Есин.



Также в рамках проекта все сопровождающие учителя получили возможность бесплатного посещения исторических парков для повышения квалификации и знакомства с материалами экспозиций «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945–2016», которые аккумулировали в себе актуальные научные сведения ведущих исторических институтов России.



Напомним, исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» открылся в Перми в декабре 2017 года. Парк разместился в двух исторических зданиях Речного и железнодорожного вокзалов. Всего экспозиция состоит из 42 тем. В каждой из них присутствует пермский региональный контент. В здании железнодорожного вокзала Пермь I представлена историческая экспозиция периода правления Рюриковичей, а на Речном вокзале — блоки, посвященные царствованию рода Романовых, истории ХХ века и российской истории с окончания Великой Отечественной войны до настоящего времени.