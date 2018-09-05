Пермь: новости дня
12:42 | 7.09.2018
В Перми ярмарки со свежей продукцией местных производителей продолжают работать по выходным
Ранее глава Прикамья отмечал, что такой формат получения свежих и качественных продуктов востребован среди жителей и производителей региона.
«У нас сейчас в самом разгаре сбор урожая. Зачастую для местных фермеров становится проблемой, где его реализовать. А для жителей крупных населенных пунктов — где купить свежую продукцию местных производителей. Проведение ярмарок решает эти вопросы», — подчеркнул Максим Решетников.
Предполагается, что 8 сентября ярмарки будут работать по 6 адресам, 9 сентября — по 7 адресам. 8 сентября будут работать ярмарки по адресам: ул. Крупской, 42, ул. Ласьвинская, 18, ул. Героев Хасана, 105, ул. Светлогорская, 22а, ш. Космонавтов, 114, ул. А. Гайдара, 13а. 9 сентября пермяков ждут по адресам: ул. А. Гайдара, 13а, ул. Ласьвинская, 18, ул. Попова, 23, ул. Локомотивная, 1, ул. Н. Островского, 60, ул. Веденеева, 54, ш. Космонавтов, 114. Время работы ярмарок — с 10:00 до 17:00.
В таком режиме ярмарки будут работать в течение сентября. По итогам месяца будет проведен анализ посещения, и, возможно, в октябре график работы ярмарок будет изменен.
По информации министерства, на каждой из площадок будет представлено не менее 15 местных производителей. Фермеры и производители из других регионов также могут участвовать в ярмарках, но только с той продукцией, которую в Прикамье не производят.
В общей сложности в этом году на территории региона предполагается провести более 1200 ярмарок. Отметим, с 2015 по 2017 год количество проводимых ярмарок значительно увеличилось. Так, в 2017 году на территории Пермского края прошло 1090 ярмарочных мероприятий различного формата, 133 из них — в городе Перми.
© «Вечерние Ведомости»
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