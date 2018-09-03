Максим Решетников: «Дайте больше возможностей регионам»

20:38 | 6.09.2018

Сегодня, 6 сентября, начал работу Московский финансовый форум. В течение первого дня форума российские и зарубежные эксперты, представители бизнеса и власти обсудят развитие экономики России на ближайшие 6 лет. Ключевой темой для дискуссии станут механизмы достижения целевых показателей, обозначенных майским указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



В одной из первых сессий форума – «Налоговая реформа: завершить или остановить? Итоги настройки налоговой системы» – выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Участие в обсуждении налогового законодательства также приняли заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Федерального Собрания РФ Андрей Макаров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау, президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин.



По словам замминистра финансов РФ Ильи Трунина, действующие сейчас в России налоговые льготы серьезно искажают конкурентную среду и требуют инвентаризации и пересмотра.



«Те налоговые льготы и специальные налоговые режимы, которые существуют, конкурентную среду искажают очень серьезно. С другой стороны, я бы не стал призывать к тому, что нужно все отменить и настроить все по-новому. Это подорвет доверие и снизит предсказуемость фискальной политики властей. Сначала следует проинвентаризировать, а потом решить, от чего стоит оказаться, что ввести взамен», — подчеркнул Илья Трунин.



В своем выступлении глава Пермского края остановился на необходимости дать регионам в налоговом регулировании больше полномочий. «Регионам зачастую лучше видно, как работать с бизнесом, гражданами, стимулировать экономический рост, не ставя при этом под угрозу свою бюджетную обеспеченность. Дайте больше полномочий регионам как в сфере налоговой политики, так и в области налогового администрирования, в том числе малого бизнеса», — отметил Максим Решетников.



В качестве одного из направлений дальнейшей настройки налоговой системы было предложено рассмотреть возможность реформы налогообложения малого бизнеса. На текущий момент в России фактически действует целых 5 налоговых режимов для малого бизнеса с очень высокими порогами по выручке, числу работников. В результате этого в России складывается «самый крупный» малый бизнес в сравнении с развитыми странами.



«Очевидно, что основная задача налоговой системы – стимулировать экономическую конкуренцию, чтобы средний бизнес не старался под видом малого оптимизировать налоговую нагрузку. Мы понимаем, что бизнесу важна стабильность фискальной нагрузки, и мы, регионы, не против этого. Мы против фискального неравенства, когда у нас не только налоговые льготы, но и налоговые режимы используются для нездоровой конкуренции», — обозначил губернатор.