Пермь вошла в топ-20 самых читающих городов страны

18:40 | 6.09.2018

Независимое агентство Zoom Market провело общероссийский социологический опрос, посвященный чтению. Целью исследования было выяснить, какой город в стране самый читающий. Пермь, по данным агентства, заняла 17-ю строчку рейтинга. Выше в топ-20 расположились Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Казань, Омск, Нижний Новгород и Сочи. Лидером рейтинга стал Екатеринбург.



«Несмотря на активное развитие цифровизации в образовательном процессе, мы никогда не забывали и о поддержке детского и юношеского чтения, а также популяризации семейного чтения, — рассказывает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. — В Пермском крае реализуется проект «Читаем вместе», в нем участвуют почти 100 % образовательных организаций и более 90 тысяч семей. Радует, что за последний год у нас в крае в три раза увеличилось количество семей, в которых возродилась традиция семейного чтения. В наших детских садах и школах пользуются популярностью мобильные библиотеки, а также обмен книгами — bookcrossing. Также на протяжении уже 14 лет в День знаний все первоклассники Пермского края получают в подарок книгу. Поэтому то, что мы попали в такой рейтинг, весьма закономерно. Значит, курс взят верный и мы на правильном пути».



Как поясняют авторы исследования, всего было опрошено порядка 3000 респондентов в возрасте от 19 до 64 лет. Им было задано по три вопроса: «Вы читаете книги?», «Сколько вы читаете книг в год?», «Что вы читаете сейчас?».



В ходе опроса выяснились литературные предпочтения россиян. По словам представителя агентства ZoomMarket Андрея Штырова, самые популярные жанры — это детективы, классика, фантастика и публицистика. Причем 61 % читателей знакомится с литературой на электронных носителях, а 3 % жителей России предпочитают слушать аудиокниги.