Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


18:40 | 6.09.2018

Пермь вошла в топ-20 самых читающих городов страны

Независимое агентство Zoom Market провело общероссийский социологический опрос, посвященный чтению. Целью исследования было выяснить, какой город в стране самый читающий. Пермь, по данным агентства, заняла 17-ю строчку рейтинга. Выше в топ-20 расположились Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Казань, Омск, Нижний Новгород и Сочи. Лидером рейтинга стал Екатеринбург.

«Несмотря на активное развитие цифровизации в образовательном процессе, мы никогда не забывали и о поддержке детского и юношеского чтения, а также популяризации семейного чтения, — рассказывает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. — В Пермском крае реализуется проект «Читаем вместе», в нем участвуют почти 100 % образовательных организаций и более 90 тысяч семей. Радует, что за последний год у нас в крае в три раза увеличилось количество семей, в которых возродилась традиция семейного чтения. В наших детских садах и школах пользуются популярностью мобильные библиотеки, а также обмен книгами — bookcrossing. Также на протяжении уже 14 лет в День знаний все первоклассники Пермского края получают в подарок книгу. Поэтому то, что мы попали в такой рейтинг, весьма закономерно. Значит, курс взят верный и мы на правильном пути».

Как поясняют авторы исследования, всего было опрошено порядка 3000 респондентов в возрасте от 19 до 64 лет. Им было задано по три вопроса: «Вы читаете книги?», «Сколько вы читаете книг в год?», «Что вы читаете сейчас?».

В ходе опроса выяснились литературные предпочтения россиян. По словам представителя агентства ZoomMarket Андрея Штырова, самые популярные жанры — это детективы, классика, фантастика и публицистика. Причем 61 % читателей знакомится с литературой на электронных носителях, а 3 % жителей России предпочитают слушать аудиокниги.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:38 | 6.09.2018
Максим Решетников: «Дайте больше возможностей регионам»

20:38 | 6.09.2018
Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор тагильчанам, вымогавшим деньги у врача-стоматолога

19:05 | 6.09.2018
Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией ОМВД Заречного обжаловал приговор

18:45 | 6.09.2018
Избирательные комиссии и правоохранительные органы Прикамья отработали действия по пресечению правонарушений

18:40 | 6.09.2018
Пермь вошла в топ-20 самых читающих городов страны

17:55 | 6.09.2018
На Урале замначальника филиала больницы ФСИН уволили в связи с утратой доверия

17:49 | 6.09.2018
В Перми завершен ремонт 13 дорожных объектов по программе «Безопасные и качественные дороги»

17:38 | 6.09.2018
Пермякам расскажут о статусе и значении современного русского языка

17:30 | 6.09.2018
В ЗакСО внесено два законопроекта о сохранении льгот для граждан предпенсионного возраста

16:59 | 6.09.2018
Майк Тайсон и Костя Цзю посетили Академию единоборств РМК в Екатеринбурге

16:59 | 6.09.2018
Свидетель по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой попал под «уголовку»

16:56 | 6.09.2018
В воскресенье на сельскохозяйственных ярмарках в Перми пройдут мастер-классы

16:34 | 6.09.2018
Работникам екатеринбургского предприятия-банкрота начали выплачивать долги по зарплате

16:13 | 6.09.2018
Не удержался от соблазна. В Шадринске мойщик угнал дорогой автомобиль клиента и разбил его

15:59 | 6.09.2018
Свердловский облсуд не вернул мандат бывшему депутату Армену Карапетяну

15:30 | 6.09.2018
В Екатеринбурге обжалован приговор Владиславу Рябухину

15:28 | 6.09.2018
Завтра в пермской гимназии № 33 откроется семейный культурно-досуговый центр

15:19 | 6.09.2018
В Зауралье чиновника из опеки наказали за бездействие. Дети жили в ужасных условиях и наблюдали, как спиваются родители

14:53 | 6.09.2018
Территория будущего туристического кластера «Гора Белая» охватит 15 населенных пунктов

14:48 | 6.09.2018
Юрий Пономарев внес представление руководителю Департамента Росприроднадзора по УрФО

14:40 | 6.09.2018
В Прикамье выберут лучший многофункциональный центр

14:33 | 6.09.2018
Участок улицы Куйбышева в Кургане перекроют на месяц

14:28 | 6.09.2018
В Екатеринбурге мужчина в форме майора измазал фекалиями двери офиса

14:14 | 6.09.2018
Пермяков приглашают поболеть за участников международного марафона

14:03 | 6.09.2018
Суд Кургана еще на месяц продлил арест главы УФНС Зауралья

13:59 | 6.09.2018
В Свердловской области убрано почти 20% зерновых и зернобобовых

13:37 | 6.09.2018
Сбербанк заплатит екатеринбурженке 145 тысяч рублей за навязанную услугу страхования

13:08 | 6.09.2018
Екатеринбуржцы приберутся в Юго-Западном и Шувакишском лесопарках

12:59 | 6.09.2018
В Перми обсуждают проекты муниципальных программ на 2019–2023 годы

12:50 | 6.09.2018
В Кургане юноша украл из цветочного магазина 13 букетов для любимой

12:49 | 6.09.2018
«Парма» подписала центрового из «Зенита» Ивана Лазарева

12:47 | 6.09.2018
Турфирма из Екатеринбурга похитила деньги более 50 человек

12:30 | 6.09.2018
Tele2 предоставляет клиентам «SOS-пакет»

12:25 | 6.09.2018
Алексей Андреев назначен ректором Пермского аграрно-технологического университета

12:17 | 6.09.2018
В отношении бывшего руководства администрации Заречного возбуждено уголовное дело

12:13 | 6.09.2018
В Перми протестировали новый светомузыкальный фонтан

12:05 | 6.09.2018
Пермякам напоминают о правилах получения знака «Инвалид»

12:00 | 6.09.2018
Возбуждено уголовное дело по факту перестрелки в Екатеринбурге

11:46 | 6.09.2018
Житель Талицы, угрожавший сломать голову инспектору ДПС, осужден на реальный срок

11:20 | 6.09.2018
Евгений Куйвашев призвал провести выборы «легитимно, открыто и демократично»

11:09 | 6.09.2018
В МОБ напомнили об ответственности за участие в митинге Навального в Екатеринбурге

11:07 | 6.09.2018
В Зауралье с 7 по 9 сентября пройдет межрегиональный фестиваль «Бардовские костры»

10:51 | 6.09.2018
В результате стрельбы по Audi в Екатеринбурге пострадал один человек

10:30 | 6.09.2018
Улицу Первомайскую будут перекрывать в три этапа

10:14 | 6.09.2018
Следователи провели обыск в доме экс-главы Заречного

09:58 | 6.09.2018
На трассе Пермь — Екатеринбург сломался автопоезд с адсорберами

09:51 | 6.09.2018
За ночь от огня в Екатеринбурге пострадали два автомобиля

09:28 | 6.09.2018
В Свердловской области бывшая госслужащая вернула государству 12,5 млн рублей

05.09.2018

22:57 | 5.09.2018
В день рождения поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге устроят экскурсию по Вторчермету

22:21 | 5.09.2018
«Атомстройкомплекс» предложил мэрии Екатеринбурга исправить недостатки в укладке брусчатки на площади 1905 года


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 