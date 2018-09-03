В Перми завершен ремонт 13 дорожных объектов по программе «Безопасные и качественные дороги»

17:49 | 6.09.2018

В план реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год вошло 23 дорожных объекта, расположенных в Перми, общая площадь ремонта превысит 506 тыс. кв. м. В настоящее время на 13 объектах ремонт уже завершен: это улицы Гремячий лог, Механошина, Петропавловская, Фоминская, Краснова, Гусарова, Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева, Грачева, Розалии Землячки, улица Попова (от улицы Пермской до улицы Пушкина и от улицы Монастырской до улицы Петропавловской), а также Южная дамба, дорога на Чусовской водозабор. При этом 6 объектов уже приняты, еще 7 находятся в стадии приемки.



В ближайшее время завершится ремонт улицы Екатерининской, где общая площадь ремонта превысит 67 тысяч кв. метров.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал важность финансирования дорожной инфраструктуры и высокие результаты реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». По итогам прошлого года на дорогах Пермской агломерации было ликвидировано 137 аварийных участков, вследствие чего аварийность снизилась на 25%.



Всего на территории края в 2018 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» предполагается отремонтировать 62 объекта дорожной инфраструктуры. На эти цели направлено более 2 млрд рублей, из них 1 млрд рублей – средства федерального бюджета. По информации министерства транспорта Пермского края, на 6 сентября в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» принято уже 23 объекта. Общая их протяженность превышает 39 км.