Пермь: новости дня
17:49 | 6.09.2018
В Перми завершен ремонт 13 дорожных объектов по программе «Безопасные и качественные дороги»
В ближайшее время завершится ремонт улицы Екатерининской, где общая площадь ремонта превысит 67 тысяч кв. метров.
Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал важность финансирования дорожной инфраструктуры и высокие результаты реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». По итогам прошлого года на дорогах Пермской агломерации было ликвидировано 137 аварийных участков, вследствие чего аварийность снизилась на 25%.
Всего на территории края в 2018 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» предполагается отремонтировать 62 объекта дорожной инфраструктуры. На эти цели направлено более 2 млрд рублей, из них 1 млрд рублей – средства федерального бюджета. По информации министерства транспорта Пермского края, на 6 сентября в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» принято уже 23 объекта. Общая их протяженность превышает 39 км.
© «Вечерние Ведомости»
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