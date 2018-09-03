В воскресенье на сельскохозяйственных ярмарках в Перми пройдут мастер-классы

16:56 | 6.09.2018

Посетители смогут найти занятие по душе. Организатором ярмарок выступает департамент экономики и промышленной политики администрации Перми.



На территории ярмарок пройдут тематические мастер-классы по плетению средневековой русской кольчуги, браслетов и поясков из нитей (на инструменте «ромашка», методом кручения) и росписи акрилом по камню.



Кроме того, для посетителей будет организована выставка средневековых доспехов, которые можно примерить и сделать памятные фото в кольчуге и шлеме, со щитом и мечом. Также состоится выставка старинных предметов женского рукоделия (вышивка, тканые полотенца и другие).



Площадки будут работать 9 сентября с 10:00 до 20:00 по адресам:

- Мотовилихинский район, улица Аркадия Гайдара, 13а;

- Дзержинский район, улица Локомотивная, 1;

- Ленинский район, улица Попова, 23;

- Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 114;

- Орджоникидзевский район, улица Академика Веденеева, 54;

- Кировский район, улица Ласьвинская, 18;

- Свердловский район, улица Николая Островского, 60.



Все пришедшие смогут приобрести молочную продукцию, мясо и мясные полуфабрикаты, свежие овощи, мед разных сортов, выпечку, изделия ремесленников и другие товары местных товаропроизводителей. Свою продукцию на выбор покупателям предложат как крупные предприятия, так и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, — на любой, даже самый требовательный вкус. Участникам ярмарок торговое место и необходимое оборудование предоставляется безвозмездно.