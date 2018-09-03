Приемочная комиссия осмотрела дорожные объекты в центре Перми

17:04 | 5.09.2018

Приемочная комиссия осмотрела дорожные объекты федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на территории Ленинского района Перми.



Сегодня, 5 сентября, приемочная комиссия выехала на приемку трех отремонтированных по программе участков: ул. Попова от ул. Пермской до ул. Пушкина, стоимость работ 12,2 млн руб.; ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Петропавловской - 7,65 млн руб., общая протяженность 0,84 км; ул. Сибирская от ул. Екатерининской до ул. Пушкина протяженностью 0,35 км, стоимость работ 6,62 млн руб.



Контракт на ремонт объектов заключен с подрядной организацией ООО «ДорТехИнжиниринг».



Объекты были дополнительно включены в перечень дорог, подлежащих ремонту по программе «Безопасные и качественные дороги», в июне 2018 года за счет средств консолидированного бюджета Пермского края.



На ул. Сибирской подрядчик отфрезеровал старое дорожное покрытие на проезжей части и в парковочных карманах, уложил выравнивающий слой и ЩМА (щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь), поменял 39 опорных колец колодцев, поднял верхнее основание 9 люков до уровня дорожного полотна.



На ул. Попова на обоих участках также было проведено фрезерование, затем укладка выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетона на проезжей части. Кроме того, заменены крышки 54 колодцев.



Перечисленные улицы имеют напряженный трафик, они соединяют районы города между собой, по ним проходит большое количество общественного транспорта. Улица Попова выходит на Коммунальный мост, обеспечивающий связь правобережья и левобережья Камы.



У приемочной комиссии по итогам визуального осмотра объектов замечаний не возникло. Однако при изучении документов выяснилось, что лабораторные исследования отобранных проб на всех участках проведены лабораториями, не уполномоченными проводить испытания на объектах федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Хотя результаты исследований, предъявленных подрядчиком, подтвердили нормативное качество ЩМА и асфальтобетона, приемочная комиссия акт приемки не подписала, пояснив, что необходимо получить результаты испытаний, которые проведут либо лаборатория краевого Управления автодорог, либо лаборатория Политехнического университета.