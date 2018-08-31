В пятницу в Прикамье пройдет прямая линия по вопросам готовности школ

16:24 | 4.09.2018

7 сентября в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае состоится прямая телефонная линия по вопросам подготовки учебных заведений к началу нового учебного года.



С вопросами или жалобами по организации учебного процесса, обеспечению учебниками, предоставлению питания и его качеству, работе кружков и спортивных секций, предоставлению мест в детских садах, а также по всем темам, что волнуют родителей и педагогов в начале учебного года, можно обращаться с 11:00 до 12:00 по телефону (342) 217-68-90.



В работе прямой линии примут участие министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова.