Инвесторы готовы развивать гостиничный бизнес в Перми

13:24 | 4.09.2018

Состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с председателем совета директоров AZIMUT Hotels Company Александром Клячиным.



Бизнесмен заявил, что готов реализовать инвестиционный проект на территории Перми, вероятнее всего, это будет гостиница. При этом предполагается, что будущий проект гостиницы сохранит архитектурный облик города.



Компания «Азимут» представила краевым властям проект гостиницы с номерным фондом более 150 комнат. По предварительным оценкам, инвестиции в проект составят порядка 600 млн рублей. Со своей стороны краевые власти готовы оказать содействие в поиске площадки под строительство.



Отметим, Azimut Hotels — российская компания, управляющая одноименной гостиничной сетью, отели расположены в России, Германии и Австрии. Это один из крупнейших гостиничных операторов страны по количеству номеров и географическому охвату – около 7000 номеров в 34 отелях в 26 городах России, Германии и Австрии.