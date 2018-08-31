Энергетики восстановили подачу горячей воды в часть домов Ленинского района Перми

12:36 | 4.09.2018

Накануне вечером, к 23:00, специалисты «Пермской сетевой компании» восстановили подачу горячего водоснабжения для части потребителей Ленинского района Перми. Энергетики приступили к заполнению тепловой сети в 20:00. Сейчас продолжается подключение к горячему водоснабжению жилых домов и социально-культурных объектов.



Энергетики напоминают: после заполнения тепловой сети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают организации, обслуживающие здания. В случае отсутствия горячей воды жителям следует обращаться в свои УК и ТСЖ.



Напомним, вчера утром был обнаружен дефект запорной арматуры в тепловой камере на перекрестке улиц Пермской и Газеты Звезда. Ремонтные бригады «Пермской сетевой компании» оперативно провели демонтаж неисправного оборудования и устранили неполадку. Все ремонтно-восстановительные мероприятия на тепловой сети были завершены согласно ранее заявленным срокам.