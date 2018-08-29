Пермякам напоминают правила оформления и пополнения льготных проездных

15:31 | 31.08.2018

В связи с началом учебного года МКУ «Гортранс» напоминает учащимся и студентам, что для получения и пополнения проездного на сентябрь необходимо иметь школьную справку или студенческий билет, продленный на новый учебный год.



Пополнить проездной документ на сентябрь можно с 21 августа по 20 сентября включительно.



Ознакомиться с правилами оформления, стоимостью и адресами пунктов пополнения проездных документов можно на gortransperm.ru.



Также МКУ «Гортранс» обращает внимание пассажиров, что льготный проездной документ может быть пополнен на 60, 90 или 120 поездок, но не более чем на 120 поездок в месяц. Указанное количество поездок распространяется на все городские автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты, за исключением маршрутных такси. В случае окончания оплаченного количества поездок пассажир обязан по требованию кондуктора оплатить проезд в соответствии с действующим тарифом.