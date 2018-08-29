В выходные в Перми немного потеплеет

12:34 | 31.08.2018

Сейчас в столице Прикамья 14 градусов, солнечно. Сегодня, 31 августа, в Перми будет до 18°С, ночью – около 4°С.



Завтра столбик термометра поднимется до 20°С, в воскресенье, 2 сентября, воздух прогреется до 21°С, возможны дожди. Начало рабочей недели, по предварительным прогнозам, принесет малооблачную погоду и небольшое потепление.