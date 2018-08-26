Завтра в Перми открывается продажа билетов на «Флаэртиану»

17:28 | 30.08.2018

Продажа билетов на события «Флаэртианы» открывается 31 августа в киноцентре «Премьер». Стандартная цена составит 150 руб. за сеанс днем (до 17.55) и 170 руб. вечером. Льготная цена на показы составит 80 и 100 руб. соответственно. Скидкой могут воспользоваться пенсионеры, инвалиды, ветераны, студенты и школьники.



На некоторые программы по льготной цене смогут попасть все зрители, например, на детскую программу «Хранители», DOC.Урок и фильм Российского государственного архива кинофотодокументов.



Кроме них, на фестивале пройдет ряд бесплатных показов. Свободным будет вход на конкурс студенческих фильмов, ретроспективу фильмов Свердловской киностудии, специальные показы «Древности Пермского края: Оханский слон», «Ляля: штрихи к портрету» и фильма «Волшебный комсомолец» Фонда Александра Сокурова. Бесплатными также будут все мероприятия FlahertianaWorkshop и «Флаэртианы-Форум».



В этом году «Флаэртиана» предложит абонемент на 10 показов за 1200 руб. Приобрести билеты можно только в кассе киноцентра «Премьер» (ул. Пионерская, 17).



Напомним, что в этом году МКФ «Флаэртиана» пройдет в Перми с 14 по 20 сентября. Подробная программа фестиваля представлена на flahertiana.ru/schedule/index.htm.