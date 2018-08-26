В Перми обновят таблички с расписанием автобусов

16:22 | 30.08.2018

В сентябре и октябре МКУ «Гортранс» обновит таблички с расписанием автобусных маршрутов на 174 остановках города. В первую очередь новые таблички появятся в Орджоникидзевском и Кировском районах.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, таблички будут обновлены на автобусных остановках, которые были выбраны исходя из пассажиропотока.



На табличках отражено расписание в будние и выходные дни. У маршрутов с небольшим интервалом движения на табличке указаны два первых и последних отправления, а также минимальный и максимальный интервал в пиковое и межпиковое время. У маршрутов с интервалом более 20 минут указано конкретное время каждого рейса.



Конструкция представляет собой металлическую раму, в которую будет вставляться пластиковая табличка. Это упростит работу по замене информации.



Последнее массовое обновление табличек происходило в 2017 году во всех районах города.