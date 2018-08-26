В Перми прошло заседание совета Лиги ТОС

12:42 | 30.08.2018

В администрации Перми прошло заседание совета Лиги председателей территориальных общественных самоуправлений (ТОС) под руководством председателя Лиги Антонины Тухфятулловой. На совещании с докладом о реализации партийного проекта «Старшее поколение» выступила заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, председатель регионального общественного совета партпроекта Елена Савельева.



Елена Савельева подробно рассказала, как в регионе выстраивается межведомственное взаимодействие в интересах пожилых людей. За последние два года есть заметные позитивные изменения в социальной сфере – социальные участковые помогают старшему поколению по всем вопросам жизнедеятельности, внедряется система долговременного ухода, прием пациентов ведут врачи-гериатры. По данным министерства здравоохранения Пермского края, к 2024 году в регионе будут открыты 35 гериатрических кабинетов в поликлиниках, организуются гериатрические койки в стационарах. На федеральном уровне утвержден профстандарт для сиделок, и уже в текущем году министерство социального развития Пермского края планирует организовать учебу для подготовки таких специалистов, и эта услуга станет доступна пожилым людям. Все новшества в соцсфере проект «Старшее поколение» объединяет и информирует о них граждан пожилого возраста.



В течение сентября в муниципалитетах Прикамья партпроект и минсоцразвития проведут мониторинг уровня и качества жизни пожилых людей. По его результатам будет понимание, какой спрос и на какие сервисы есть у граждан «серебряного» возраста. Это касается не только культурно-досуговой деятельности, но и трудовой занятости, образовательных программ, развития волонтерства и т.д. Кроме того, министерство социального развития поддержало инициативу общественного совета партийного проекта «Старшее поколение», и в крае начинается создание единого портала, на котором будет собрана вся информация об учреждениях, предоставляющих социальные и медицинские услуги гражданам пожилого возраста, а также организующих для них досуговые мероприятия.



«В городе Перми очень активные ТОСы, есть разные формы работы с населением всех возрастов, в том числе со старшим поколением. Мы пришли к вам с предложением о сотрудничестве. Готовы организовать в ТОСах семинары по вопросам ЖКХ, так как эта тема на сегодняшний день остается очень актуальной. А также вы можете рассчитывать на наши информационные ресурсы, где мы рассказываем обо всех полезных и интересных мероприятиях для пожилых людей», - сказала Елена Савельева.



Семинары по вопросам ЖКХ в ТОСах будет проводить советник руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Олег Смирнов. Планируется составить график выездов в каждый микрорайона города.



Отметим, в Перми широко развита сеть органов ТОС как инструмента поддержки самоорганизации граждан на местном уровне. Сегодня в краевой столице 105 ТОСов, своей деятельностью они охватывают более 70% населения города. Заседания Лиги ТОС Перми проходят ежеквартально. Совет Лиги состоит из председателей ТОС – представителей от каждого района города. Активисты ТОС помогают решать социальные вопросы жителей микрорайонов Перми, вопросы благоустройства территорий, реализуют социально-культурные проекты.