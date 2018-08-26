Пермяки завоевали второе место на соревнованиях по пляжным видам спорта

18:04 | 29.08.2018

Команда «Пермь» привезла призовое место с соревнований по пляжным видам спорта среди команд Ассоциации городов Поволжья. В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми городов Поволжья: Перми, Нижнего Новгорода, Саранска, Пензы, Чебоксар, Самары, Ульяновска, Волгограда.



В Самаре состоялись соревнования по пляжным видам спорта среди команд Ассоциации городов Поволжья.



Мужская сборная Пермского края по пляжному футболу, в состав которой входят Илья Мухлынкин (капитан команды), Карлен Асатрян, Дмитрий Морозов, Артем Иголкин, Тимофей Русских, Антон Ерцкин, Олег Овчинников, Джумахон Гулов и Дмитрий Шумков (тренер-представитель), завоевала серебряные медали.



В первой групповой игре «Пермь» уступила команде из Пензы со счетом 3:5, во второй игре наши обыграли команду из Саранска со счетом 2:1, а в третьей игре пермяки разгромили команду Нижнего Новгорода — 7:1, таким образом, наша команда вышла из группы со второго места в полуфинал.



В полуфинале наши ребята сразились с командой из Волгограда и одержали уверенную победу со счетом 5:2. В финале Пермь уступила Ульяновску со счетом 1:5.



По результатам всех этапов первое место заняли спортсмены из Ульяновска, второе — пермяки, третье место у спортсменов из Волгограда. Лучшим вратарем турнира признан Карлен Асатрян из Перми.