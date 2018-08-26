Пермяков приглашают на «Музыкальные гонки»

16:07 | 29.08.2018

С 1 сентября в Пермской государственной краевой библиотеке им. А. М. Горького стартуют «Музыкальные гонки».



«Музыкальные гонки» — это игра-путеводитель, приуроченная к юбилейной дате — 110-летию со дня основания отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей.



Участником может стать каждый желающий. Игроки смогут пройти маршрут, посвященный музыкальной истории Перми, и узнать больше о знаменитых особняках Перми, в которых раньше звучала, а может звучит и по сей день, музыка.



Для участия в «Музыкальных гонках» нужно прийти в «Горьковку» или зайти на сайт краевой библиотеки, заполнить бланк участника игры, получить (скачать) правила и карту игры. После этого с семьей, друзьями или в одиночку предстоит пройти маршрут, который состоит из десяти остановок в центре города. На каждой остановке надо найти ответ на вопрос, связанный с музыкальным прошлым Перми. Игроку необходимо сфотографироваться у памятного места и выслать фото на электронный адрес. Победителем становится тот, кто быстрее пройдет маршрут и чей фотоотчет окажется самым креативным. Победителя ждет подарок от «Горьковки». Итоги конкурса будут подведены в ноябре.



Более подробную информацию об игре можно узнать на сайте краевой библиотеки им. А. М. Горького gorkilib.ru/events/gorkovskaya-biblioteka-daet-start-muzykalnym-gonkam и по телефону 236-01-89.