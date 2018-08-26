Пермь: новости дня
14:40 | 29.08.2018
Посещать обновленные дома культуры в Прикамье смогут порядка 300 тысяч человек в год
Губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что финансирование проекта складывается из всех источников бюджета. На 2017–2019 годы предусмотрено 130 млн рублей. Из них 90,7 млн рублей — из федерального бюджета, 25 млн — из краевого, 14,3 млн — из местных.
«На эти средства планируем привести в порядок не менее 150 домов культуры: отремонтировать здания или обновить материально-техническую базу, — пояснил губернатор. — Езжу по территориям, знаю, насколько велика у жителей потребность в домах культуры, они важны и нужны людям, являются центром притяжения и детей, и взрослых. Поэтому важно, чтобы эти дома культуры были оснащены современным оборудованием. В эти выходные был с рабочим визитом в Гремячинске, где сейчас заканчивается ремонт Дома культуры, как раз основной вопрос там — оборудование зрительного зала: звук, проектор. Договорились, что этот Дом культуры подаст заявку на участие в программе на следующий год».
Всего в Прикамье работают 620 таких учреждений. При этом 50 % нуждаются в ремонте и обновлении материально-технической базы.
Как отметил в своем выступлении министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, в этом году после изменений в федеральном порядке в отборе участвуют не только поселенческие дома культуры, но и районные, а также ДК городских округов. Всего одобрено 57 заявок из 265 от поселений, городских округов и муниципальных районов. В перечне работ по ним: приобретение оборудования — 36 заявок — и проведение текущих ремонтов домов культуры — 21 заявка. В 29 домах культуры уже полностью приобретено оборудование, в 7 учреждениях завершены ремонты.
«Реализация проекта «Местный дом культуры» в 2019 году позволит учреждениям в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек предлагать жителям новые виды досуга. В частности, осуществлять кинопоказы, приглашать гастролирующие театры, организовывать конференции и онлайн-трансляции, проводить торжественные мероприятия с использованием мобильного оборудования на территориях отдаленных населенных пунктов, развивать клубное направление, — пояснил Вячеслав Торчинский. — Конкурсный отбор на 2019 год министерством культуры Пермского края будет объявлен до 15 ноября».
Предполагается, что к 2020 году в Пермском крае будет отремонтировано и оборудовано не менее 150 домов культуры, которые ежегодно смогут принимать порядка 300 тысяч жителей и 9 тысяч участников клубных направлений.
Директор Центра творчества и спорта Кунгурского района Мария Третьякова представила членам правительства опыт муниципалитета: в рамках проекта в их районе отремонтировано и обновлено оборудование в шести домах культуры. «Дома культуры в муниципалитетах действительно пользуются большой популярностью, а после их обновления число клубов и участников мероприятий только увеличивается. Например, число кружков почти за два года увеличилось с 90 до 135, число участников — с 1300 до 1700, на 20 % увеличилось число мероприятий, проводимых на площадках домов культуры», — рассказала Мария Третьякова.
Губернатор отметил, что именно это и является конечной целью реализации программы, а рост числа участников мероприятий говорит о том, что для людей это важно и нужно.
Отметим, проект «Местный дом культуры» реализуется на основе конкурсного отбора муниципальных образований по заявочному принципу. Для домов культуры предоставляются средства краевого и федерального бюджетов: 1) на приобретение оборудования (до 1 млн рублей); 2) на проведение ремонтов (до 1,5 млн рублей). Конкурсный отбор проводится министерством культуры Прикамья.
© «Вечерние Ведомости»
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