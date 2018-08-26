Пермские ЗАГСы меняют график

12:04 | 29.08.2018

С сентября в отделах ЗАГС вступает в силу новый режим приема посетителей. С утра появляется дополнительное время.



С 3 сентября управление ЗАГС администрации Перми установило новый график приема посетителей. Для удобства жителей города часы приема с утра увеличиваются на 30 минут.



Так, часы приема посетителей в отделах ЗАГС в понедельник, вторник и четверг будут с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:30, в пятницу – с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30. В среду – с 09:00 до 12:30, что связано с наименее популярным днем для посещений среди пермяков.



В субботу в ЗАГС можно будет обратиться с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30. Напомним, в этом году по субботам работают Дзержинский и Кировский отделы.