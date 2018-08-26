Пермь: новости дня
18:35 | 28.08.2018
В воскресенье в Перми состоится «Ярмарка спорта»
Каждый сможет на месте записаться в понравившиеся спортивные секции, попасть на тренировки с выдающимися спортсменами города и выиграть призы в увлекательных конкурсах.
В этом году в программу «Ярмарки спорта» войдут такие виды спорта, как велоспорт, картинг, баскетбол, шахматы, футбол и другие. Гости увидят больше десятка показательных выступлений спортивных школ города и федераций Прикамья. Во время мероприятия пройдет отбор в команду по американскому футболу «Стальные тигры». Желающие смогут сдать нормативы комплекса ГТО и принять участие в конкурсах. На мероприятии будет разыгран главный приз – велосипед от компании «А.В.Т. спорт».
Также пермяки смогут поучаствовать в открытой тренировке с генеральным директором баскетбольного клуба «ПАРМА» Александром Башминовым. Самый активный участник получит бесплатный билет на матч. Предварительная запись на тренировку открыта на сайте умный-спорт.рф.
Участники «Ярмарки спорта» смогут посетить открытые мастер-классы: они смогут освоить некоторые боевые приемы, выучить танцевальную чирлидерскую комбинацию, выполнить упражнения с уникальным оборудованием кроссфитеров. Желающих приглашают также поиграть в регби, футбол, дартс и теннис, попрыгать на батуте.
Вход на мероприятие свободный. Подробную информацию о «Ярмарке спорта» можно найти в группе в социальной сети vk.com/yarmarka_sporta или на сайте умный-спорт.рф.
Напомним, с весны этого года администрация Перми начала реализацию проекта «Умный спорт». Основная его цель – создать необходимые условия и привлечь население к систематическим занятиям спортом. На многофункциональной платформе «Умный спорт» можно выбрать тот вид активности, который наиболее интересен пермякам; найти спортивные объекты, на которых можно позаниматься тем или иным видом спорта; узнать обо всех актуальных спортивных событиях города. Кроме того, на базе платформы можно самостоятельно организовывать спортивные события и тренировки, «бросать вызовы» единомышленникам.
На сегодняшний день на базе образовательных учреждений города Перми, на городских открытых пространствах и дворовых спортивных площадках проходят бесплатные тренировки для всех желающих по различным видам спорта.
Проект «Ярмарка спорта» является победителем конкурса социально значимых проектов «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР Холдинг». Организаторами мероприятия выступили комитет по физкультуре и спорту администрации Перми, школа чирлидинга «Проджект», СДЮСШОР «Орленок».
© «Вечерние Ведомости»
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