В пяти поселениях Пермского края отремонтированы наружные сети водопроводов по инициативе граждан

17:43 | 28.08.2018

В этом году ремонт, реконструкция и строительство наружных сетей водопровода являются одним из приоритетных направлений проектов инициативного бюджетирования в регионе. Благодаря этому механизму в пяти поселениях Прикамья отремонтированы наружные сети водопроводов.



Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал высокую эффективность механизмов по решению локальных вопросов: инициативного бюджетирования, территориального общественного самоуправления и самообложения граждан. По словам губернатора, так вопросы решаются быстрее и обеспечивается высокое качество выполненных работ.



Работы проведены на коммунальных сетях в Троельжанском и Калининском сельских поселениях Кунгурского района, Богородском сельском поселении и Сарсинском городском поселении Октябрьского района, а также в Киселевском сельском поселении Суксунского района.



В рамках проектов заменены старые трубопроводы современными полиэтиленовыми трубами, установлено новое оборудование взамен устаревшего и изношенного. Субсидия из краевого бюджета на реализацию данных проектов инициативного бюджетирования составила порядка 3,8 млн рублей.



Напомним, в конце 2017 года министерство территориального развития Пермского края подвело итоги второго конкурса проектов инициативного бюджетирования.



В конкурсе приняли участие 237 муниципальных образований Пермского края, представившие на конкурсный отбор 455 заявок (проектов).



Большинство проектов были направлены на создание детских и спортивных площадок, благоустройство парков, скверов; ремонт домов культуры, водопроводов, автомобильных дорог.



По результатам конкурса победителями признаны 102 проекта, объем финансирования из бюджета Пермского края составит 96,5 млн рублей.