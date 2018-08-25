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Пермь: новости дня


18:01 | 27.08.2018

В Перми будут развивать ООПТ «Утиное болото»

В общественном центре Кировского района Перми состоялось рабочее совещание на тему: «Перспективы развития ООПТ «Утиное болото». В нем участвовали ученые, представители общественности, администрации Кировского района и городского управления по экологии.

ООПТ «Утиное болото» расположено в Кировском районе за зданием бывшего кинотеатра «Рубин». «Утиное болото» – место постоянного гнездования диких уток. Болото является сложным компонентом экосистемы, от которого во многом зависит структура, характер функционирования и степень стабильности популяции птиц (кряквы обыкновенной).

- Эта встреча – возможность обсудить с жителями и учеными-экспертами путь развития территории «Утиное болото». Возможно, данную территорию стоит развивать как место отдыха горожан или как заповедный участок природы, - отметил Ильдар Хайдаров, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

Охраняемый ландшафт местного значения «Утиное болото» площадью 11,83 га изначально был организован как охраняемая территория зоологического профиля. В конце 1980-х – начале 1990-х годов здесь была отмечена микропопуляция утки кряквы (до 40 пар). Сформировались благоприятные условия для их гнездования. В период насиживания кладок и вывода птенцов они практически недоступны для людей.

- На водоеме хорошая кормовая база. Территория имеет большое значение как место отдыха у жителей Кировского района, вместе с тем она испытывает высокую нагрузку: территория замусоривается. Управление по экологии и природопользованию совместно с Пермским городским лесничеством и общественными организациями занимается природоохранными мероприятиями: организует установку аншлагов, скворечников, обеспечивает уборку рассеянного мусора. Однако комплексное развитие территории не определено, - подчеркнул Максим Куликов, начальник отдела лесов и ООПТ управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

Кроме того, в этом году заключен контракт с ООО «Буматика» на очистку водной глади и уборку мусора.

Как отметила заместитель начальника отдела городской среды и природопользования управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ольга Муравьева, специалисты из ПГНИУ отобрали пробу воды и отложений. Предварительный анализ воды показал, что в ней нет хозфекальных стоков. Кроме того, ученые провели батиметрическую съемку пруда, которая показала, что глубина пруда составляет 0,6-0,8 м.

В рамках совещания принято решение создать природоохранные аншлаги, в том числе о правилах подкормки птиц, а также было предложено на местном уровне объявить 2019 год – годом 10-летия ООПТ «Утиное болото».

© «Вечерние Ведомости»

 


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