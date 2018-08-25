Пермь: новости дня
17:53 | 27.08.2018
В Перми будущих инженеров готовят уже в детском саду
Два корпуса нового детского сада рассчитаны на порядка 340 юных пермяков. В учреждении 12 групп, музыкальный и физкультурный залы, а также помещения для дополнительного образования детей.
Глава региона осмотрел помещения образовательного учреждения, в том числе группы для детей от 2 до 3 лет и от 5 до 6 лет, а также интерактивную стену для занятий дошкольников и спортзал. Ребята и педагоги показали главе региона работу кружка по конструированию и робототехнике. Глава региона пообщался с ребятами и пожелал им с удовольствием ходить в новый садик.
По словам губернатора, открытие нового детского сада – это еще один шаг в системной работе по обеспечению жителей региона необходимой социальной инфраструктурой. «Это садик, который очень нужен семьям в этом районе, потому что вокруг построено много новых домов. Он построен с привлечением средств из федерального, краевого и муниципального бюджетов, - отметил Максим Решетников. - Всего в этом году ожидаем завершения строительства 9 детских садов, в плане на 5 лет – 27 новых детских садов. Мы говорим о том, что все дети от 3 лет обеспечены детскими садами, но места даются не всегда удобные родителям. Поэтому и садики, и школы необходимо продолжать строить и дальше. Программа развития Пермского края это предполагает».
Так, мама дошкольника Ярослава Лидия отмечает, что этот садик значительно ближе к дому, поэтому водить сюда ребенка значительно удобнее.
Также, комментируя открытие нового образовательного учреждения, губернатор отметил, что важной составляющей сейчас является не только «новизна» здания детского сада, но и его техническое оснащение. Важно, чтобы маленькие жители региона имели возможность обучения на современном оборудовании, по современным программам. В связи с этим региональным бюджетом предусмотрено ежегодное направление средств для приобретения 50 комплектов различного технического оборудования (конструкторы, детали для занятий робототехникой и пр.) и последующая их передача в дошкольные образовательные учреждения Прикамья.
Так, в честь открытия воспитанникам нового детского сада вручили интерактивный комплекс Teachtouch 3.0 55, набор «Планета Steam» и конструктор «UARO CODING ROBOT».
В приветственном слове главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников отметил, что президентом поставлена задача: к 2024 году планируется увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7. А значит, необходимы новые детские сады, школы, спортивные и досуговые учреждения, а в будущем и новые вузы.
«Сегодня здесь мы видим пример совершенно нового подхода к воспитанию дошкольников. Отрадно, что такие детские сады, которые правильнее было бы назвать детскими научными объединениями, появляются в Пермском крае», - прокомментировал открытие нового детского сада инспектор.
По словам заведующей ДОУ «Эрудит» Ольги Дюпиной, быть умным сегодня модно. Именно поэтому в новом детском саду предусмотрены различные варианты образования: подготовлены образовательные программы по робототехнике, логике и другим техническим направлениям. Успеваемость детей во многом зависит от уровня подготовки педагогического состава. «Воспитателей мы подбираем активных, целеустремленных, влюбленных в свою профессию. В общем, таких, чтобы они были готовы с горящими глазами решать поставленные задачи», - подчеркивает руководитель.
© «Вечерние Ведомости»
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