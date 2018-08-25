Домашний матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА «Звезда-2005» проведет не в Перми

15:21 | 27.08.2018

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» стартует в Лиге чемпионов УЕФА среди женщин 2018/2019 со стадии 1/16 финала. По результатам жеребьевки соперником пермячек станет норвежский клуб LSK Kvinner FK.



Первый матч «Звезда-2005» проведет на выезде в Норвегии 13 сентября в 19.00 на стадионе Jessheim stadion, а ответный матч сыграет на «Сапсан Арене» в Москве 27 сентября в 19.30. Матч пройдет не в Перми, ввиду отсутствия у стадиона «Звезда» сертификата ФИФА. Напомним, что в прошлом году «Звезда-2005» также принимала своего соперника по 1/16 финала Лиги чемпионов на «Сапсан Арене».