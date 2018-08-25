Популярные российские блогеры расскажут о Пермском крае в социальных сетях

12:50 | 27.08.2018

В Перми на площадке «Лето Парка» прошел «Инстамит» популярных трэвел-блогеров России. Мероприятие включает в себя лекции от шести блогеров-путешественников, чья совокупная аудитория в социальных сетях достигает почти 1,7 млн человек. Мероприятие проходит в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время».



Одним из участников «Инстамита» стал губернатор Пермского края Максим Решетников. По его словам, у Пермского края большой туристический потенциал и для его реализации необходимо развивать инфраструктуру: транспортную, гостиничную, развлекательную. «Мы сейчас ведем активную работу по развитию транспортной инфраструктуры, созданию общественных пространств нового уровня и формированию событийной повестки — все это положительно влияет на привлечение туристов в Пермский край, — резюмировал глава региона. — Еще одно направление туризма, которое, пожалуй, в нашем регионе недооценивается, — это промышленный туризм. В крае есть заводы и «памятники» исторических событий, например провал в Березниках. Вы видели разломленный дом? Это впечатляет и не дает нам забыть о том, что нельзя бездумно использовать природные ресурсы».



Первым с лекцией о перспективах развития туризма в Пермском крае и продвижении его через «Инстаграм» рассказал Эльнар Мансуров, пермский тревел-блогер. Путешественник представил некоторые публикации в социальной сети, которые повлияли на туристический поток Перми, Исландии, Новой Зеландии.



«Мы живем в мире, где для современного человека важен контент, ему важно показать подписчикам в социальных сетях, что он отдыхает нетривиально, а желательно еще и бюджетно, — говорит Эльнар. — Уверен, что путешествия сейчас возможны даже ради одного арт-объекта. А Пермскому краю есть что показать: Александровские озера, Усьвенские столбы, скалу Ветлан и многое другое. Все это я хочу показать своим друзьям-блогерам, а они покажут это своим подписчикам».



«Инстамит» стал одним из первых мероприятий блогер-тура по самым красивым местам Пермского края. Блогеры отправились на вертолете на Маньпупунёр в Республику Коми, затем вернулись в Пермский край и побывали на скале Ветлан и Александровских озерах. 27 августа тревел-блогеры посетят Каменный город, потом будут сплавляться по Усьве, увидят Усьвинские столбы, после этого посетят Ермак-Камень, Вакутин камень, Кунгурскую пещеру и Белогорский монастырь. Во время путешествия блогеры будут делиться впечатлениями со своими подписчиками в социальных сетях.



Отметим, одной из задач краевых властей является развитие туристической привлекательности Пермского края. В частности, с 2017 года в Пермском крае реализуется масштабный фестивальный проект «Пермский период. Новое время». Он объединяет значимые культурные и спортивные события в городском пространстве и на всей территории региона, выступает коммуникационной площадкой, содействует формированию комфортной среды и способствует развитию событийного туризма в регионе.