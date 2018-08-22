В Приволжском федеральном округе сменился полпред президента

17:33 | 24.08.2018

Сегодня, 24 августа, президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности полномочного представителя в Приволжском федеральном округе.



Указом президента Михаил Бабич назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия, а также специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия.



Исполняющим обязанности полномочного представителя президента в ПФО назначен бывший заместитель Михаила Бабича Игорь Паньшин.