Генпрокуратура открыла горячую линию по вопросам соблюдения законности в сфере долевого строительства

11:25 | 24.08.2018

С 24 августа управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе проводит горячую линию по вопросам соблюдения законности в сфере долевого строительства в ПФО, в том числе в Пермском крае.



Прием звонков будет осуществляться по телефону (831) 278-45-24 в будние дни (с понедельника по пятницу) с 9 до 16 часов по московскому времени.



По телефону горячей линии, которая будет действовать до 28 сентября 2018 года, граждане могут сообщить о нарушениях сроков строительства, фактах хищения денежных средств дольщиков и других нарушениях их прав при долевом строительстве многоквартирных жилых домов.