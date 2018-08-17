Глава Перми встретился с жителями Свердловского района

16:58 | 23.08.2018

В школе № 22 состоялся прием главой Перми Дмитрием Самойловым жителей Свердловского района. В нем приняли участие более 200 горожан.



В приеме участвовали председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутаты Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской Думы, руководители предприятий и организаций, управляющих компаний, полиции, представители Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, министерства здравоохранения и министерства социального развития Пермского края, фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, ООО «Пермская сетевая компания», ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», ОСП «Пермская», Пермского филиала ПАО «Т Плюс».



Наиболее актуальными стали вопросы благоустройства, ЖКХ, транспорта, земельных отношений и градостроительства. Всего на встрече поступило 101 обращение. На большую часть разъяснения были даны в ходе приема, на остальные вопросы пермяки получат ответы в установленный законом срок после дополнительной проработки.



Дмитрий Самойлов лично принял 17 человек и 4 коллективных обращения. Также главе города поступила благодарность от старшего по дому на Комсомольском проспекте, 64, Александра Плохого по поводу благоустройства двора, которое идет в этом году.



— Мы подали заявку летом этого года, сейчас у нас полным ходом идут работы. Двор включает 5 домов, проезд у одного из них уже заасфальтировали, ремонт продолжается. Я спросил, как можно обустроить еще и детскую площадку, глава Перми подробно рассказал, как подать заявку на 2019 год, — говорит Александр Плохой.



Благоустройство дворов — одна из ключевых тем в городе. В Перми реализуется три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор: приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и две муниципальные — «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми» и «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми».



В процессе ремонта дворов важен общественный контроль. Жители следят за ходом работ на всех этапах. Открытый прием — хорошая возможность пообщаться с представителями власти и скорректировать работы или уточнить детали.



— Такая форма прямого общения с жителями нашего города позволяет сделать корректировки, поправки, ответить на вопросы, понять, все ли мы правильно делаем, правильно ли развивается город, и учесть все пожелания людей, которые приходят на эти встречи, — отметил Дмитрий Самойлов.



Следующий прием главы Перми пройдет 27 сентября в Орджоникидзевском районе.