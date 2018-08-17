Житель Перми задержал подозреваемого в грабеже

15:33 | 23.08.2018

В краевом центре пермяк задержал подозреваемого в нападении на местную жительницу.



Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 46-летний мужчина двигался по улице Кировского района на автомобиле. Заметив упавшую на асфальт прохожую, а затем и услышав ее крик о помощи, он притормозил. От женщины убегал молодой человек. Немедленно припарковавшись, водитель бросился следом и задержал его. Оказалось, что злоумышленник открыто похитил у пермячки сотовый телефон.



О происшествии сообщили в дежурную часть. Прибывший на место наряд полиции доставил подозреваемого в дежурную часть. Им оказался гражданин 1993 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчину водворили в изолятор временного содержания. По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято.



После инцидента потерпевшая поспешила поблагодарить за мужество и неравнодушие отважного пермяка. Он в свою очередь признался, что не мог поступить иначе. За плечами храбреца - 28 лет службы в одном из силовых ведомств Прикамья. Он не понаслышке знает, что такое спасать и помогать людям.