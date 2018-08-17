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Пермь: новости дня


12:31 | 23.08.2018

Опыт Пермского края по достройке «проблемных» домов будет учтен при разработке федерального механизма

Во вторник, 21 августа, состоялось заседание комиссии по развитию экономики и инфраструктуры краевой Общественной палаты и Общественного совета Министерства строительства и архитектуры Пермского края. Стороны обсудили промежуточные итоги работы с «обманутыми» дольщиками и достройки «проблемных» объектов на территории региона. Участие в мероприятии принял председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

Долгое время для решения проблем дольщиков работа велась в трехстороннем режиме. Правительством и Общественной палатой была проделана большая работа для того, чтобы существующие законодательные нормативы учитывали интересы людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Важно отметить, что если ранее в Прикамье правовые акты, касающиеся лиц, пострадавших от действий застройщиков, носили разовый, ситуационный характер, то сейчас эта работа стала системной.

Так, 1 января в Пермском крае в силу вступил региональный закон о господдержке «обманутых» дольщиков. Он предполагает субсидирование целевого взноса в ЖСК, требуемого для достройки многоквартирного дома. Перечень категорий граждан, которые получают субсидии, был расширен с учетом предложений самих дольщиков. Эти предложения обсуждались на заседаниях рабочей группы при Общественной палате Прикамья.

Также правительством края был принят регламент завершения строительства «проблемных» объектов.

Кроме того, в Прикамье ведется активная работа по информационно-правовой поддержке дольщиков. Так, в октябре прошлого года на базе минстроя Пермского края заработал консультационный центр для обманутых участников долевого и паевого строительства. Здесь гражданам оказывают юридическую помощь в оформлении документов, консультируют по достройке проблемных объектов.

Андрей Максимов высоко оценил опыт Пермского края в решении вопроса «обманутых» дольщиков. «В Пермском крае выработана компромиссная модель решения вопроса, где государство берет на себя ответственность по субсидированию достройки объектов, но только для социально уязвимых групп граждан, — говорит представитель Общественной палаты РФ. — Опыт Пермского края можно считать одним из наиболее успешных». По словам Андрея Максимова, уже достижением является принятие закона и регламента достройки, другими словами — в регионе достигнута договоренность между всеми сторонами, заинтересованными в решении данного вопроса: гражданами, застройщиками и властями. Общественная палата РФ планирует ознакомиться с опытом работы с дольщиками в нескольких регионах, чтобы транслировать его на федеральный уровень. Модель Прикамья будет обязательно учтена.

Нормативно-правовая база региона уже успела доказать свою эффективность. Как сообщил первый зампред правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, целью региональных властей является достройка максимального количества домов. «Принятый региональный закон и постановление правительства помогают решать вопросы «обманутых» дольщиков. Этот механизм показал себя как работоспособный и эффективный, в том числе в сложных юридических ситуациях», — подчеркнул Михаил Сюткин.

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников обратил внимание, что эффективность созданной в регионе законодательной модели видят и сами дольщики: «Сегодня мы ознакомились с промежуточными итогами по восстановлению прав «обманутых» дольщиков в Пермском крае. Конечно, мы в начале пути. Закон принят совсем недавно, недавно появилось и постановление правительства — механизм только начинает действовать. Однако мы видим, что накал вокруг ситуации с недостроенным жильем снижается, дольщики видят, что их интересы учтены и что ситуация движется».

Отметим, на сегодня в перечне «проблемных» объектов на территории региона числятся 11 домов, насчитывается порядка 1600 «обманутых» дольщиков. За 2018 год региональный минстрой планирует обеспечить сдачу минимум шести объектов. Четыре из них уже введены в эксплуатацию: дом, расположенный по адресу Сиреневый бульвар, 5, в Чайковском, и три дома в Перми — на ул. Мира, 5а, ул. Окулова, 62, и ул. Островского, 10.

© «Вечерние Ведомости»

 


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