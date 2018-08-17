В Прикамье реализуется проект «Смогу жить сам»

18:14 | 22.08.2018

В Пермском крае началась реализация проекта «Смогу жить сам», в рамках реализации которого министерство социального развития Пермского края, благотворительный фонд «Социальная деревня «Светлая» и АО «СтройПанельКомплект» подписали соглашение о совместной деятельности.



Проект предполагает обучение людей с инвалидностью необходимым бытовым навыкам, в том числе приготовлению пищи, походам в магазин, оплате коммунальных услуг, взаимодействию с окружающими. Трехкомнатная учебная квартира в ЖК «Медовый», предоставленная АО «СтройПанельКомплект», передана в безвозмездное пользование благотворительному фонду «Социальная деревня «Светлая». Квартира оборудована всем необходимым. Подобраны участники. Составлена программа обучения. Занятия будут проходить под руководством специалистов. В течение года планируется обучить хозяйственной деятельности 20 человек.



Отметим, проект «Смогу жить сам» по сопровождаемому проживанию является частью пилотного проекта по отработке системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, который реализуется в Пермском крае.



Сопровождаемое проживание – это создание условий для адаптации и социализации инвалидов и включение их в нашу обычную жизнь. Для этих целей был разработан и утвержден стандарт организации сопровождаемого проживания, созданы условия для организации сопровождаемого проживания на базе 8 стационарных учреждений, оборудовано общежитие. Также проведен отбор кандидатов на участие в проекте - это 87 претендентов из числа проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.



Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: «Сейчас перед нами стоит очень важная задача - отработка и реализация технологии совместно с семьями с детьми-инвалидами. Надеемся, что проживание в учебной квартире будет для молодых людей действительно нужным и полезным».