В четверг в Перми почтят память героев Курской битвы

18:37 | 21.08.2018

23 августа, в День воинской славы России, в Перми отметят 75-ю годовщину со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Памятные мероприятия начнутся у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу на улице Сибирской в 12:00.



Курская битва, или Курская дуга, ознаменовала коренной перелом в ходе войны. Стратегическая инициатива перешла к Советской армии. Наступательная стратегия, разработанная вермахтом, потерпела окончательный крах. Разгром немецких войск повлиял и на международную ситуацию, создав предпосылки для выхода из войны союзницы Германии Италии. Это позволило облегчить ситуацию на фронтах стран антигитлеровской коалиции.



Особое значение этот день имеет для пермяков еще и потому, что в сражении на Курской дуге получил боевое крещение 30-й Уральский добровольческий танковый корпус под командованием генерал-лейтенанта Георгия Родина, сформированный в Перми (Молотов) в 1943 году всего за 2,5 месяца. Уральским танкистам, не имевшим боевого опыта, противостояли отборные части противника, оснащенные «тиграми», «пантерами» и «Фердинандами» (эти штурмовые орудия немцы впервые применили именно здесь). Несмотря на это, уральцы отбросили противника на 150 км и приняли участие в освобождении Орла и Белгорода.



Церемония возложения цветов у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу начнется в 12:00. Цветы к памятнику возложат представители администраций города и края, городского и краевого совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.