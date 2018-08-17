На площадку комплекса АКМ в Губахе поступило крупнотоннажное оборудование

15:28 | 21.08.2018

На строительную площадку комплекса «Аммиак — карбамид — меламин» (АКМ) компании «Метафракс» в Губахе доставлен реактор аммиака весом 230 тонн. Общая стоимость поступившего в рамках инвестпроекта оборудования составила 13,5 млн евро.



По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, поставка крупнотоннажного оборудования идет по графику: «До конца текущего года мы должны получить все оборудование комплекса АКМ с длительным сроком изготовления. Его производство под контролем лицензиара проекта, швейцарской компании Casale, заняло порядка двух лет. Транспортировка крупнотоннажного оборудования — сложный технологический процесс, в первую очередь из-за особенностей дорожного полотна и мостовых переходов».



Монтаж реактора аммиака запланирован на сентябрь текущего года, когда завершатся работы по обустройству фундамента. Еще один крупнотоннажный реактор карбамида весом 240 тонн должен быть доставлен на «Метафракс» во второй половине сентября.



Напомним, строительство комплекса «Аммиак — карбамид — меламин» в Губахе ведется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). Документ был подписан в присутствии министра промышленности России Дениса Мантурова и стал восьмым СПИКом, реализуемым в регионе.



В 2021 году ПАО «Метафракс» планирует завершить строительство комплекса АКМ. Общая стоимость проекта — более 950 млн евро. Проектная мощность завода позволит выпускать ежегодно до 575 тысяч тонн карбамида, 308 тысяч тонн аммиака и 40 тысяч тонн меламина. Только первая установка комплекса даст Кизеловскому угольному бассейну 400 новых рабочих мест, а на его строительной площадке единовременно будет задействовано порядка 4 тысяч рабочих. Помимо этого, компания заявила о заключении контракта на строительство второй установки комплекса АКМ, на которой также будут созданы новые рабочие места.



На сегодня реализация проекта находится в активной фазе. Ведется строительство зданий и сооружений комплекса, генподрядчик — компания «Уралэнергострой» — завершил строительство ствола башни приллирования карбамида высотой 98 метров, ведутся поставки крупнотоннажного оборудования.



Отметим, Casale — частная швейцарская компания, полностью принадлежащая Casale Holding со штаб-квартирой в Лугано (Швейцария). Мировой лидер по разработке и лицензированию собственных технологий в процессах производства аммиака, метанола, карбамида и меламина. Имеет представительства в России, США, Канаде, Бразилии, Индии, Китае, Египте, Иране, Пакистане и Индонезии.