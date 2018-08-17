Завтра в Белой гостиной Пермской гордумы откроется выставка

12:29 | 21.08.2018

22 августа в Белой гостиной Пермской городской Думы состоится открытие выставки пермских художников под названием «Крымские мотивы». Выставка посвящена важной части России — полуострову Крым, а также его восточному побережью — городу Керчь.



Художники Пермского края поделятся своим восприятием яркой, солнечной жизни южного полуострова. Свои работы представят четыре знаковых для Перми живописца: Кирилл Зибницкий, Варужан Акопян, Дмитрий Козлов и Сергей Подрез. Все они являются членами Союза художников и принимали участие в многочисленных областных и всероссийских выставках.



Древняя Таврида (а именно так до 20-х годов XX века именовался полуостров Крым) до сих пор хранит дух греко-римской античности, манит теплым морем и именно поэтому служит местом притяжения для живописцев со всех уголков России.



Морские пейзажи особенно дороги сердцу нашим, уральским художникам. Как напоминание о вечном лете, которого в северных краях часто не хватает, четыре пермских художника расскажут свою историю Крыма через полотна холста.



Четыре крымских пейзажа представит Кирилл Зибницкий. Работы Кирилла реалистичны, они передают теплоту и ясность пространства и погружают зрителя в мечты о Крыме.



Варужан Акопян представит пленэрные работы, написанные непосредственно в Крыму летом 2018 года.



Дмитрий Козлов, известный своим умением писать в разных техниках и художественных стилях, представит две абстрактные работы, посвященные крымской фауне.



Подрез Сергей — член Союза художников России с 2010 года. На выставке он представит работы, посвященные городу Керчи.



Открытие состоится по адресу: Белая гостиная, Ленина, 23. Время: 12.00.