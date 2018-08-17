Канада рассматривает Пермский край для размещения своих производств

18:01 | 20.08.2018

С деловым визитом Пермь посетили представители компании Solinst (Канада), которая является мировым лидером по производству инструментов мониторинга подземных и поверхностных вод.



С президентом компании Джеймсом Пианоси и генеральным директором российского дистрибьютора компании Solinst — пермского ООО «Лаборатория неразрушающего контроля» («ЛНК») — Геннадием Роговским встретились министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников и директор Агентства инвестиционного развития края Павел Носков.



По словам Джеймса Пианоси, канадская компания Solinst уже порядка 10 лет работает с пермской «ЛНК» и очень довольна таким сотрудничеством, поскольку предприятие не только активно поставляет оборудование на предприятия других регионов России, но и является официальным дистрибьютором Solinst сразу в четырех странах — России, Казахстане, Белоруссии и Украине. При этом в целях постоянного совершенствования технологий специалисты «ЛНК» очень тесно сотрудничают с профильными российскими вузами. «Благодаря нашей поездке в Россию мы начали думать о том, что часть инструментов нашей компании могут точно производиться в Перми», — заявил Джеймс Пианоси.



Канадского партнера поддержал директор компании «ЛНК» Геннадий Роговский. Он подчеркнул, что в Пермском крае есть предприятия, которые работают по зарубежным стандартам и которым было бы интересно установить у себя суперсовременное оборудование и тем самым повысить производительность.



Также на встрече прозвучало мнение, что оборудование, которое производит компания, может быть востребовано на водозаборах Прикамья, которые осуществляют водоснабжение крупных производственных объектов и населения как из поверхностных, так и из подземных источников.



Глава регионального минэкономразвития Максим Колесников отметил, что исторически краевая столица является городом с серьезной концентрацией производственных мощностей машино- и двигателестроения, поэтому здесь есть главные предпосылки для открытия новых современных производств: инфраструктура и высококлассные специалисты с необходимыми компетенциями. «Локализация одного из направлений вашего производства на территории Пермского края — это очень интересное предложение, — подвел итоги встречи Максим Колесников, — и мы готовы вместе с вашими партнерами — компанией «ЛНК» — рассмотреть варианты поддержки такого производства, в том числе оказать помощь в подборе персонала, выборе земельного участка и подключении к нему соответствующей инфраструктуры».



В завершение встречи президент компании Solinst Джеймс Пианоси поблагодарил представителей правительства региона за готовность к сотрудничеству, а также подтвердил, что у региона есть серьезный потенциал для развития экономического сотрудничества.



Компания Solinst начиная с 1975 года занимается производством высококачественных инструментов мониторинга подземных и поверхностных вод в Онтарио, Канада. Оборудование используется в скважинах и на открытой воде, применяется при изучении территорий, в долгосрочных управляющих программах при работе с грунтовыми водами, при исследовании сброса, проверке состояния опасных материалов при хранении, также при мониторинге мест захоронения отходов и мусорных свалок, мониторинге шахтных вод, исследовании интрузии соленых вод, изучении территорий восполнения питьевой воды и коррекции грунтовых вод. Оборудование предназначено для получения образцов грунтовых вод, данных по уровням вод, гидравлических параметров и некоторых параметров, определяющих качество воды.



ООО «ЛНК» («Лаборатория неразрушающего контроля») создано в 2009 г. в Перми. Компания занимается проектированием, монтажом и сервисным обслуживанием систем экологического мониторинга подземных и поверхностных вод. Эксклюзивный дистрибьютор компании Solinst в России, Казахстане, Белоруссии и Украине.