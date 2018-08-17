Жители Пермского края могут оплачивать штрафы за нарушение правил парковки через Госуслуги

17:37 | 20.08.2018

В Прикамье теперь можно в режиме онлайн оплачивать региональные штрафы за нарушение правил автопарковки через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru). Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



Как поясняют в региональном министерстве информационного развития и связи, для оплаты начисления нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, затем на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля и водителя. Штрафы за нарушение правил автопарковки, выставляемые региональными ведомствами, отображаются во вкладке «Другие штрафы».



Пользователь может посмотреть информацию о дате вынесения постановления, порядке обжалования штрафа и оплатить несколько штрафов одной транзакцией. Оплата возможна с помощью банковских карт международных платежных систем, картами «МИР», со счета мобильного телефона и средствами с электронных кошельков. «Реализованный сервис удобен в использовании, экономит время и средства граждан», — отмечают в ведомстве.



С начала работы нового сервиса пользователи совершили уже более 200 тыс. платежей на сумму свыше 400 млн рублей. Количество платежей растет ежемесячно — только за июль проведено порядка 35 тыс. транзакций на сумму, превышающую 80 млн рублей.



По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, всего за 2017 год через Единый портал госуслуг было совершенно более 25 млн платежей на общую сумму 30,3 млрд рублей. Как показывает статистика, объемы платежей через платежный сервис ЕПГУ ежегодно утраиваются.



Безопасность проводимых транзакций обеспечивается платежной инфраструктурой «Ростелекома», которая ежегодно проходит сертификацию PCI DSS, что обеспечивает надежность проведения операций банковскими картами.



РТЛабс, дочернее предприятие «Ростелекома», выполняет работы по эксплуатации, мониторингу и развитию платежной системы.