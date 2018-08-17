В среду в Перми состоится горячая телефонная линия, посвященная началу учебного года

16:48 | 20.08.2018

22 августа с 13:00 до 15:00 в департаменте образования администрации Перми будет организована горячая телефонная линия, посвященная началу учебного года. Задавать свои вопросы можно по телефону 212-70-50.



Отметим, что торжественные линейки в большинстве школ города пройдут в субботу, 1 сентября. В этом учебном году за парты сядут порядка 118 тысяч школьников, среди них 14,5 тысячи — первоклассники. Самое большое количество первых классов в этом году будет открыто в школе № 59 в Дзержинском районе. В новом корпусе-тысячнике будут учиться ребята среднего и старшего звена, а в прежнем здании — начальные классы. При этом в первой параллели откроется 13 классов.



В образовательных учреждениях Перми работают порядка 12 тысяч педагогов. Ежегодно в отрасль приходят около 300 молодых специалистов, 90 % из них после трех лет работы продолжают свою деятельность в учебных заведениях города. При этом самыми «молодыми» образовательными организациями (по количеству педагогов до 35 лет) являются предметно-языковая школа «Дуплекс», школа «Мастерград», детские сады № 424 и № 29, а также детско-юношеский центр «Фаворит» и центр детского творчества «Юность».