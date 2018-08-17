Жительницу Перми будут судить за дачу мелкой взятки

15:30 | 19.08.2018

В Мотовилихинском районе Перми закончено расследование уголовного дела по обвинению 40-летней пермячки в даче взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как полагает следствие, дама передала главному государственному инспектору труда Федеральной службы по труду и занятости государственной инспекции труда в Пермском крае взятку в размере 5 тысяч рублей, чтобы коммерческую организацию не привлекли к административной ответственности за выявленные нарушения трудового законодательства. После передачи взятки сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали женщину с поличным, деньги изъяли.



Уголовное дело направлено в суд.